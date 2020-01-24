«Осасуна» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/20 «Осасуна» – «Леванте».



Ставка: победа «Осасуны» за 1.85.



«У валенсийцев сейчас всего на одно очко больше, для меня это команды абсолютно одинакового уровня. Но «Осасуна» дома действует более интенсивно, активно прессингует, болельщики играют большую роль в матчах на родном стадионе.



«Леванте» проиграл последнюю встречу дома «Алавесу», это стало неприятной неожиданностью. Если они хотят спокойно завершить сезон, то им нужно хорошо играть в домашних встречах и обыгрывать команды подобного уровня.



Хозяева не выигрывают пять матчей подряд, поэтому для них это важнейшая игра, ситуация в лиге в принципе не страшная, до зоны вылета восемь очков, но для настроения столь плохую серию прервать им просто необходимо, причем как можно скорее. У них есть нападающий Авилья, который проводит отличный сезон, ряд топ-клубов уже в нем заинтересованы. Этот игрок вполне способен решить исход нашего матча», — сказал Гратакос.



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