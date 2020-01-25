«Валенсия» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 21-го тура чемпионата Испании 25 января «Валенсия» примет «Барселону». Встреча начнётся в 18:00 мск.



«Валенсия» в предыдущем туре умудрилась разгромно проиграть борющейся за выживание «Мальорке» (1:4). С 51-й минуты хозяева играли в большинстве, но к тому моменту «летучие мыши» проигрывали — 0:3, так что дело тут вовсе не в удалении Даниэля Парехо. С одним ударом в створ ворот матчи не выигрываются.



Подопечные Альберта Селадеса ведут борьбу за зону еврокубков. На данный момент они находятся на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 31 очко в 20 турах, отставание от идущего третьим «Атлетико» составляет всего четыре очка. Ничего ещё не потеряно.



В то же время зацепиться с «Барселоной» едва ли удастся. Лидеры каталонцев получили дополнительный отдых и будут свежими, а «Валенсия» осталась без дисквалифицированного Парехо и Родриго Морено, роль которого в созидании трудно переоценить. На фоне таких потерь показать качественный футбол будет сложно.



Скорее всего, гости заберут мяч под контроль и станут постепенно нагнетать давление, пока оборона «Валенсии» не дрогнет. Парада голов не ждём, но победу с разницей в один-два мяча фаворит наверняка одержит. Мы бы выбирали между П2 с форой -1 за 2.14, а также ИТМ 1 гола «Валенсии» за 1.98. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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