«Валенсия» — «Барселона». Прогноз: Месси и тер Штеген добудут победу на «Месталье»

В матче 21-го тура чемпионата Испании 25 января «Валенсия» примет «Барселону». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение явное предпочтение каталонцам: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Валенсия» — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.32.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Барселона» (24.01.2020)

Первый матч после ухода Эрнесто Вальверде сложился для «Барселоны» успешно. Понятно, что делать серьёзные выводы ещё рано, но ключевой вектор очевиден: Кике Сетьен будет стараться ставить свой любимый футбол с тотальным контролем мяча, затяжными перепасовками и высоким прессингом.



Судя по счёту, победа над «Гранадой» получилась неубедительной. Всего лишь 1:0, единственный гол забит только на 76-й минуте, да и то в большинстве. По факту всё выглядело немного иначе: каталонцы могли спокойно получить преимущество в два-три мяча ещё до перерыва, но с реализацией совсем не заладилось.



Тут нужно учитывать два фактора. Даже без учёта разговоров о смене тренера. Первый — отсутствие Луиса Суареса, который точно не вернётся в ближайшее время. Уругваец в последние годы далеко не всегда показывает стабильно топовый уровень, зато он всё так же умеет решить эпизод и создать гол из ничего. Разумеется, без него команду ждут дополнительные трудности.



И второй. «Гранада» — это весьма крепкий соперник, который до сих пор входит в топ-10 чемпионата Испании. У неё нет большого бюджета и россыпи ярких исполнителей, зато есть порядок и организация. 26 пропущенных мячей за 20 туров — достойный показатель для коллектива со скромными возможностями.



Второй матч Сетьена оказался ещё более упорным. Вырвать победу у скромной «Ивисы» в Кубке Испании удалось лишь на 94-й минуте (2:1), но и этот результат следует считать нормальным. Сине-гранатовые предоставили отдых сразу трём ключевым футболистам (Месси, Пике и Бускетс), зато шанс получила молодёжь. Результат по игре: 78% владения, достаточное количество моментов и итоговая победа.



Впереди «Валенсия», которая в предыдущем туре умудрилась разгромно проиграть борющейся за выживание «Мальорке» (1:4). С 51-й минуте хозяева играли в большинстве, но уже к тому моменту «летучие мыши» горели со счётом 0:3, так что дело тут вовсе не в удалении Даниэля Парехо. С одним ударом в створ ворот матчи не выигрываются.



Подопечные Альберта Селадеса ведут борьбу за зону еврокубков. На данный момент они находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. 31 очко в 20 турах, отставание от идущего третьим «Атлетико» составляет всего четыре балла. Ничего ещё не потеряно.

В то же время зацепиться с «Барселоной» едва ли удастся. Лидеры каталонцев получили дополнительный отдых и будут свежими, а сама «Валенсия» осталась без дисквалифицированного Парехо и Родриго Морено, роль которого в созидании трудно переоценить. На фоне таких потерь показать качественный футбол будет сложно.



Скорее всего, гости заберут мяч под контроль и станут постепенно нагнетать давление, пока оборона «Валенсии» не дрогнет. Парада голов не ждём, но свою победу в 1-2 мяча фаворит наверняка добудет. Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 2.14, а также ИТМ 1 гола «Валенсии» за 1.98.

«Барса» хорошо сушит игру через контроль, а у хозяев не будет двух важных для атаки игроков, что рискует поднять процент брака в передачах и потерь при выходе из-под прессинга. Также возьмём ИТБ 72,5 % владения мячом «Барселоны» за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Валенсия» — «Барселона»

Лидеры каталонцев получили дополнительный отдых и будут свежими, а сама «Валенсия» осталась без дисквалифицированного Парехо и Родриго Морено, роль которого в созидании трудно переоценить. На фоне таких потерь показать качественный футбол будет сложно. На наш взгляд, фаворит победит.



Ставка №1: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.14.



Ставка №2: ИТБ 72,5 % владения мячом «Барселоны» за 1.87.