Кёртис Блейдс — Джуниор дос Сантос: прогноз Алексея Серякова на бой UFC

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC Fight Night 166 в тяжёлой весовой категории Кёртис Блейдс (США) — Джуниор дос Сантос (Бразилия). Встреча начнётся 26 января не ранее 6:00 мск.



Ставка: победа дос Сантоса за 3.00.



«Дос Сантос — бывший чемпион UFC, ему уже 35 лет, но внушительная скорость никуда не делась. Джуниор очень хорош в стойке и здорово орудует ногами, так что любая поспешная попытка перевода в партер рискует обернуться серьёзными проблемами.



Кёртис постарается рвать дистанцию, в ближнем бою и партере у него будет преимущество. Бразилец, напротив, попробует реализовать преимущество в ударной технике: будет прощупывать соперника одиночными выстрелами, выцеливать лоукики и караулить момент для встречных ударов.



Откровенно говоря, шансы у Блейдса несколько выше: он моложе, злее и лучше в партере. Но на его победу букмекеры дают унылый коэффициент 1.34, хотя шансы, скорее, 60 на 40 в его пользу, но никак не 75 на 25. Джуниор не настолько сдал и способен на апсет. Пожалуй, попробуем сыграть по линии.



Едва ли бой продлится пять раундов. Скорее всего, соперники уложатся в 10–12 минут. Можно проверить досрочную победу дос Сантоса за 3.80. Если не хотите рисковать и верите, что бой в тяжёлом весе между двумя столь опасными спортсменами способен пройти всю дистанцию, рассмотрите П2 за 3.00».



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