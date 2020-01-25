«Вест Хэм» — «Вест Бромвич»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/16 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».



Ставка: обе забьют за 1.75, победа «Вест Хэма» за 1.85, ТБ 2.5 мяча за 1.85.



«Если не знать, в основных составах будут играть соперники или нет, предположить исход матча и счёт не так легко. «Вест Хэм» дома против «Вест Бромвича» играет очень успешно. И в Кубке Англии он пока идёт достаточно результативно.



Если мы говорим о ранних стадиях, то здесь клубы Премьер-лиги сталкиваются с соперниками, которые заведомо уступают в классе. Может быть, поэтому «Вест Бромвич» так уверенно по турнирной дистанции Кубка Англии пока и шёл. И забивает он немного: гол за игру — его стандартная норма в лучшем случае.



Что касается «Вест Хэма», то он тоже в последних матчах результативностью похвастаться не может, хотя были вспышки куда более голевой и активной игры по сравнению с соперником.



Я бы поставил в этой игре на то, что обе команды забьют и «Вест Хэм» выиграет. Ну и разумеется, что это будет верх».



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