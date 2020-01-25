«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» в 21-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Валенсии» за 1.96.



«Нас ожидает большая игра, потому что «Барселона» играет в гостях у «Валенсии». Сейчас очень много разговоров о «Барселоне», но в рассуждениях об этой игре я бы всё же оттолкнулся от «Валенсии», потому что «Барса» сейчас меняется. На мой взгляд, игры против «Гранады» и против «Ибицы» — недостаточная пища для серьёзных рассуждений. Поэтому к «Барселоне» мы пока присматриваемся, а вот к «Валенсии» мы уже давно присмотрелись.



«Валенсия» последний раз не забивала в октябре — в матче Лиги чемпионов, когда дома проиграла «Аяксу». С тех пор «Валенсия» забивает в каждом матче. Это очень важный момент.



«Барселона» играет при Кике Сетьене сейчас в большое владение, это было понятно ещё до назначения тренера. «Барселона» делает много передач, она много владеет мячом. Так играл «Бетис», а теперь так будет играть «Барселона». Это шанс для контратак. И это второй очень важный момент.



Ещё одна, хотя, на мой взгляд, и наименее значимая деталь к рассмотрению этого матча, — это умение «Валенсии» играть против больших команд, особенно дома. Я предлагаю задуматься над вариантом индивидуального тотала «Валенсии» в этом матче больше одного с коэффициентом 1.96.



Я думаю, что гол «Валенсия» сумеет забить. Может, в контратаке. Может, ещё где-то. Дальше будет видно. Можно взять эту ставку с расходом».



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