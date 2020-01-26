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«Рома» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» на римское дерби. Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

«Рома» — «Лацио»: прогноз «Чемпионата» на римское дерби. Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей
Ставки / Прогнозы 0

В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Рома» примет «Лацио». Начало встречи — в 20:00 мск.

Строго говоря, римское дерби — чуть ли не последний шанс для «волков» попытаться вклиниться в борьбу за место в тройке. На данный момент отставание от соседей составляет семь очков, плюс у «Лацио» есть игра в запасе. Соответственно, в случае поражения разрыв увеличится до десяти баллов.

Всё это добавляет и без того жаркому противостоянию огня, тем более что «Рома» накануне вылетела из Кубка Италии, проиграв в матче с «Ювентусом» (1:3). Играла достойно и до первого гола владела заметным преимуществом, но наломала дров в обороне и спастись уже не смогла. И в последнее время это происходит довольно часто.

«Лацио» на данный момент выглядит предпочтительнее. Симпатичный футбол подопечных Паулу Фонсеки страдает из-за огромного количества брака и привозов, а для бьянкочелести вертикальные атаки — это хлеб. Так что с точки зрения результата логичнее всего выглядит победа гостей и их верх.

Букмекеры дают на победу «Лацио» коэффициент 2.50, а П2 с нулевой форой идёт за вполне рабочие 1.83. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

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