«Интер» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Кальяри».



Ставка: «Интер» выиграет оба тайма за 2.91.



«В последнее время «Интер» регулярно теряет очки, играет вничью. Это, наверное, не такая грандиозная проблема, но уверен, что Антонио Конте рассчитывает на другое.



«Интер» обязан обыгрывать «Кальяри». Хотя это приличная команда, тем не менее нерадзурри — фавориты и должны зарабатывать три очка. Тем более что пора вновь ринуться в погоню за лидирующим «Ювентусом».



Мой прогноз — «Интер» добьётся победы, и я бы поставил на П1 в обоих таймах. Мне кажется, миланцы со стартового свистка начнут играть в атаку и доведут дело до победы в каждом тайме».



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