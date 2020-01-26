«Вальядолид» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 21-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вальядолид» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» с форой (–1) за 1.65.
«Вальядолид» в прошлом сезоне боролся за выживание. Сейчас тоже не всё ясно, поэтому им важно набирать очки в каждом матче. Но у них очень плохая динамика результатов — восемь игр без побед. К игре с таким соперником хозяева подходят не в лучшей форме, что не может радовать их болельщиков.
«Реал» делит 1–2 место с «Барселоной», однако совсем немного уступает по дополнительным показателям. «Сливочные» могут сколько угодно выигрывать Лигу чемпионов, но за последние одиннадцать лет «Барса» восемь раз победила в Ла Лиге. «Реалу» принципиально важно в этом сезоне взять именно внутренний чемпионат.
Хозяевам будет невероятно трудно что-либо противопоставить «сливочным» в центре поля — линия полузащиты у гостей играет на космическом уровне. Я думаю, что такие футболисты, как Кроос, Иско и Модрич могут решить исход этого матча».
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