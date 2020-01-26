«Рома» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Рома» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.65, «Рома» не проиграет за 1.63.



«Большой матч, римское дерби. «Лацио» в полном порядке, вызывает восторг в Италии, приятно удивляет всех. Ну а «Рома» чередует плохие матчи с хорошими. Однако это дерби, тут всё непредсказуемо.



Но мне почему-то кажется, что «Лацио» вряд ли продлит свою победную серию. Думаю, в этом матче «Рома» может показать весь свой характер и добыть приемлемый результат.



У меня будет две ставки. Первая — обе команды забьют. Вторая — «Рома» не проиграет».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.