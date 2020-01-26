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«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 26 января

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии 26 января
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: Дибала забьёт за 2.62, Игуаин забьёт за 2.66.

«С выбором тренера в «Наполи» все ясно: это была ошибка. Но он умеет настроить команду, тем более, когда приезжает такой соперник. «Наполи» при плохой игре всё-таки победил в Кубке «Лацио», так что на «Ювентус» я бы ставить не стал: тем более стадион будет очень сильно болеть против Сарри и «Ювентусу» будет тяжело.

Но в «Ювентусе» есть Роналду, Дибала и Игуаин. Так как «Ювентус» с 14 сентября забивал всем, не думаю, что это именно тот матч, когда «Ювентус» не забьёт. Надо посмотреть, кто выйдет в стартовом составе. Кто-то из них должен забить. Вполне возможно, что это сделает Игуаин, назло болельщикам, в игре против бывшей команды.

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