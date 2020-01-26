Где смотреть матч «Наполи» — «Ювентус», во сколько начало, какой прогноз, какие ставки

В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Наполи» примет «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск. Игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Прогноз: победа «Ювентуса» за 2.13

В 12 последних матчах чемпионата Италии «Наполи» удалось добыть лишь одну победу, да и ту — «на тоненького». 22 декабря команда одолела в гостях «Сассуоло» благодаря автоголу на 94-й минуте (2:1), хотя в целом игра получилась ничейной. Вот, собственно, и всё. К битве с «Ювентусом» «партенопейцы» подходят с серией из трёх поражений.



Справедливости ради следует отметить, что календарь оказался сложным. Проиграть нынешним «Интеру» и «Лацио» было незазорно. Правда, нерадзурри выглядели заметно лучше, и шансы зацепиться за очки у «Наполи» были минимальными (1:3). А вот с «Лацио» (0:1) шанс имелся: гости владели мячом, создали несколько хороших моментов и часто исполняли стандарты, но пропустили на 82-й минуте.



Беда в том, что был ещё и поединок со средненькой «Фиорентиной», который завершился бесславным поражением со счётом 0:2 на своём поле. «Фиалки» отдали мяч и тем самым поставили соперника в тупик. Стерильное владение, огромное количество поперечных передач и скромное количество моментов привели к поражению.



«Ювентус» далеко не всегда показывает классный футбол, зато исправно одерживает победы. За счёт этого уже умудрился оторваться от «Интера» на четыре очка. Накануне «старая синьора» провела непростой матч в Кубке Италии. Она вновь убрала с пути «Рому» (3:1), хотя по факту слабо провела дебют и была очень близка к тому, чтобы пропустить первой. Вот это умение выжимать максимум при не самой лучшей игре и заставляет удивиться коэффициентам букмекеров.



Лобовая победа гостей идёт за 2.13, хотя «Наполи» сейчас играет на уровне середняка Серии А. Прежде «Ювентус» стабильно терял очки в Неаполе, но тогда наблюдалось относительное равновесие сил. На наш взгляд, проверять этот вариант за коэффициент выше «двойки» имеет смысл