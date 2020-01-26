«Рома» — «Лацио»: прогноз Виктора Гусева на римское дерби в чемпионате Италии 26 января

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Лацио».
Ставка: ничья за 3.70.
«Команды находятся совсем рядом в турнирной таблице, хотя расстояние между ними и составляет семь очков. Есть ещё одна игра в запасе у “Лацио”. Сейчас они занимают третье место, тогда как “волки” находятся на четвёртом. Эта игра состоится 26 января, но до этого команды провели свои кубковые матчи 21 и 22 января. Я даю этот прогноз, не отталкиваясь от матчей Кубка.
Лучше вспомнить, как закончился предыдущий тур. “Рома” играла на выезде с “Дженоа” и выиграла со счётом 3:1. Мне кажется, я даже на том основываю все свои последние прогнозы, что “Роме” дико не везёт. Нет реализации, хоть “волки” и проводят множество атак, огромное количество раз подают угловые. Когда-то им должна улыбнуться фортуна, а пока что есть такие обидные поражения, как дома от “Торино”. Может быть, это произойдёт в этом матче?
“Лацио” играл с “Сампдорией” и одержал очень уверенную победу со счетом 5:1. Хет-трик оформил Иммобиле, и “Лацио” подтвердил, что в этом сезоне они настроены серьёзно. Сейчас у них 11 побед подряд в Серии А, куда вошла и победа над “Ювентусом”. Они проиграли только в самом начале сезона. “Лацио” забивает и больше, чем “Ювентус”, и больше, чем “Интер”. В первом круге “Рома” и “Лацио” сыграли со счетом 1:1, а в предыдущем сезоне “Рома” победила со счетом 3:1 у себя дома, но проиграла с разницей в три мяча на выезде.
Вроде бы многое говорит за “Лацио”, который набрал безумный тем в чемпионате. Но мне кажется, что конкретно в этом матче “Рома” выстрелит. “Волкам” наконец-то должно подфартить. Я поставлю в этом дерби на ничью».
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