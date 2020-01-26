Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт в Поклюке

Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт в Поклюке
Ставки / Прогнозы 0

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке.

Ставка: Йоханнес Дале попадёт в топ-6 за 2.50, Кентен Фийон-Майе в топ-6 за 1.44.

«Завершается этап в Поклюке. Будет очень тяжёлый старт, так как до этого проходила индивидуальная гонка – самая длинная и сложная дистанция (20 км) с четырьмя рубежами.

У мужчин два лидера – Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. Они провели практически одинаковую индвидуалку: у норвежца был 4-й ход, у француза — 3-й, но за счёт более слаженной работы на рубеже победу праздновал Йоханнес. Думаю, в масс-старте победит Мартен, он будет более спокоен и отстреляет достаточно быстро. У него есть все шансы при случае догнать импульсивного норвежца, который может дрогнуть. Здесь всё решит опыт.

Хотелось бы сделать прогноз и на попадание в топ-6 ещё одного норвежца – Йоханнеса Дале. Он хорошо проводит контактные гонки. Например, четвёртое место в Оберхофе (масс-старт). В индивидуальной гонке у Дале был второй ход, если он справится со стрельбой, то вполне может заехать в шестёрку.

Заключительный прогноз на мужской масс-старт: Фийон-Майе тоже займет место с 1-го по 6-е. Француз показал первый ход накануне, он может ошибаться в стрельбе, так как процент попаданий лежа и стоя у него одинаковый, но за счёт быстрого бега Фийон имеет прекрасные шансы зайти в топ-6».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020