Биатлон. Кубок мира — 2020. Прогноз Ольги Зайцевой на мужской масс-старт в Поклюке

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке.
Ставка: Йоханнес Дале попадёт в топ-6 за 2.50, Кентен Фийон-Майе в топ-6 за 1.44.
«Завершается этап в Поклюке. Будет очень тяжёлый старт, так как до этого проходила индивидуальная гонка – самая длинная и сложная дистанция (20 км) с четырьмя рубежами.
У мужчин два лидера – Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. Они провели практически одинаковую индвидуалку: у норвежца был 4-й ход, у француза — 3-й, но за счёт более слаженной работы на рубеже победу праздновал Йоханнес. Думаю, в масс-старте победит Мартен, он будет более спокоен и отстреляет достаточно быстро. У него есть все шансы при случае догнать импульсивного норвежца, который может дрогнуть. Здесь всё решит опыт.
Хотелось бы сделать прогноз и на попадание в топ-6 ещё одного норвежца – Йоханнеса Дале. Он хорошо проводит контактные гонки. Например, четвёртое место в Оберхофе (масс-старт). В индивидуальной гонке у Дале был второй ход, если он справится со стрельбой, то вполне может заехать в шестёрку.
Заключительный прогноз на мужской масс-старт: Фийон-Майе тоже займет место с 1-го по 6-е. Француз показал первый ход накануне, он может ошибаться в стрельбе, так как процент попаданий лежа и стоя у него одинаковый, но за счёт быстрого бега Фийон имеет прекрасные шансы зайти в топ-6».
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