«Спартак» — «Куньлунь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Спартака» за 2.15.



«Куньлунь» в последнее время удивил несколькими хорошими результатами, но с другой стороны, «Спартак» сейчас является более качественной командой. «Спартак» сейчас стремится улучшить место в таблице, поэтому на своём льду он не должен терять очки. Конечно, «Куньлунь» сделает всё, чтобы постараться набрать очки, но им не хватит класса и мастерства, поэтому ожидаю победы москвичей со счётом 4:1 или 4:2. Таких соперников, как «Куньлунь», «Спартак» должен побеждать, если команда Олега Знарка хочет бороться за высшие строчки своей конференции.



Недавно «Спартак» уступил в гостях одному из главных аутсайдеров КХЛ, минскому «Динамо», и после этого поражения «Спартак» нацелен в ближайших матчах реабилитироваться перед своими болельщиками и порадовать их большим количеством заброшенных шайб. «Спартак» сейчас ведёт борьбу с «Йокеритом» и московским «Динамо» за третью строчку на Западе, но мне кажется, его конкуренты сейчас уровнем выше, и пятое место для «Спартака» будет закономерным результатом», — сказал Вуйтек.



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