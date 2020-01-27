«Северсталь» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Витязь».
Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.75.
«В предыдущем туре «Витязь» спокойно и без нервного надрыва проиграл в Ярославле. После этого «подмосквичи» опустились на восьмую строчку Западной конференции, пропустив «Локомотив» наверх. Это было логичное с обеих сторон движение, и «железнодорожники» реально выглядели сильнее. Но повода паниковать у «витязей» нет – до девятого места восемь очков, по нынешним временам огромная дистанция.
«Северсталь» в турнирной таблице выглядит совсем рядом, те же самые восемь очков, но это уже совсем другая вселенная. Хотя именно она будет фаворитом на грядущем матче. И не потому, что в предыдущем туре череповчане победили в Минске (кто сейчас не побеждает в Минске), а потому, что этого ненавязчиво требует статистика личных встреч.
Нет, в общем и целом там практически равенство с небольшим преимуществом «витязей». Но дело в том, что в девяти последних «междусобойчиках» побеждали хозяева – ничего себе тенденция? Причём она продолжается уже четвёртый сезон при совершенно разных и «Северстали», и «Витязе».
А тенденцию надо любить. Поэтому можно смело грузить на домашнюю победу Череповца, причём в основное время. Там обычно матчи заканчиваются либо 2:1, либо 4:1 в пользу хозяев. На победу в три шайбы ставить как-то страшновато, а вот на минимальную победу вполне», — сказал Лебедев.
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