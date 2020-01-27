Эшли Барти – Петра Квитова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти – Петра Квитова в четвертьфинале Australian Open 2020.
Ставка: победа Барти за 1.70.
«Сложнейший матч провела Эшли Барти с Элисон Риске. Мог бы он продолжаться ещё дольше, если бы американка не допустила двойную ошибку на брейк-поинте. Нервный был теннис. Барти хорошо начала, но вторую партию совсем провалила. По Барти очень сложно понять, когда она нервничает, а когда держит ситуацию под контролем. По игре это видно. Но эмоции наружу она редко выпускает. Поэтому мы можем только догадываться, насколько легко ей удаётся прийти в себя после каких-то неудач, как она справляется с давлением фаворита турнира.
Петра Квитова также провела трёхсетовый матч с Марией Саккари. Но чешка уступила первую партию на тай-брейке, дальше визуально особых шансов у гречанки не было.
Интересно, что три последних встречи выиграла австралийка, а до этого счёт по личным был 4:0 в пользу чешки. В том числе она разгромила Барти на этой же стадии год назад.
Но здесь, я подозреваю, реванш состоится. Барти с того момента стала более уверенной в себе теннисисткой, выиграла мейджор, выиграла итоговый турнир. Ну и её игра подразумевает рваный ритм, что не очень подходит Квитовой», — сказала Чакветадзе.
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