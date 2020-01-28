«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» за 1.90.



«В последнее время «Торпедо» играет с московскими динамовцами достаточно ровно. То есть сколько огребает, почти столько же и отдаёт. И, скажем, в трёх матчах нынешнего сезона бело-голубые набрали четыре очка, а нижегородцы – три, то есть вполне соизмеримо. Недалеки соперники друг от друга и в турнирной таблице Западной конференции, с той лишь разницей, что «Динамо», скорее всего, начнёт плей-офф дома, а «Торпедо» это точно не светит.



То есть налицо кажущееся равенство сил, если не брать во внимание один немаловажный аспект – место проведения матча. Дело в том, что в Москве «автозаводцы» играют с бело-голубыми из рук вон плохо, добирая очки в меру сил в домашних матчах. Последняя торпедовская победа на столичной земле зафиксирована в октябре 2017-го, после чего были одни сплошные поражения.



Именно этот факт не позволяет дать нижегородцам хотя бы одно очко «на бедность». Матч, конечно, будет упорным, соперники в последнее время редко расходятся более чем в две шайбы, хоть подчас и забивают вдвоем по десять. Поэтому имеются все основания предположить хозяйскую победу в основное время с незначительным преимуществом», — сказал Лебедев.

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