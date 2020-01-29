Рафаэль Надаль – Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль – Доминик Тим в четвертьфинале Australian Open — 2020.



Cтавка: Тим выиграет минимум 2 сета за 2.09.



«Сложный матч для прогноза. Может быть здесь всякое. Наверное, кроме лёгкой победы Доминика Тима. Надаль — боец, даже если у него будет что-то не получаться, будет биться до конца.



Мне кажется, что Доминик Тим в прошлом сезоне приобрёл уверенность, которая позволяет ему комфортно себя чувствовать с топ-игроками на быстрых покрытиях. Успех в Индиан-Уэллсе был к месту. Здорово сыграл там австриец, в конце сезона он на Итоговом турнире прекрасно играл. И сейчас продолжает. Честно говоря, не ожидала, что так легко Монфиса пройдёт Доминик. Готов Тим к длинным, долгим розыгрышам на задней линии, у него хорошая подача. Мне кажется, он будет соответствовать уровню Надаля. На харде, я думаю, разница между ними ещё более незначительная, чем на грунте.



Предположу, что два сета в этом матче Тим точно возьмёт», — сказала Чакветадзе.



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