«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Фиорентина».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Интересная ситуация сложилась с этими командами. Например, «Интер» в каком-то смысле не может быть теперь конкурентом в борьбе за чемпионство, про это говорят как наши обозреватели, так и итальянские журналисты. А вот побороться команде в Лиге Европы возможно. Поэтому на первый взгляд фаворитом является «Интер», но «Фиорентина» последние четыре игры провела без поражений, команда набирает обороты, поэтому я склонен отдавать предпочтение в этой кубковой паре именно «Фиорентине».



Эти команды не очень много забивают друг другу, поэтому и эта игра будет носить упорный характер. Учитывая, что вести борьбу за чемпионство в Серии А «Интеру» будет очень тяжело, мотивация в кубковом матче также будет присутствовать и у хозяев. В домашней игре вряд ли «Интер» будет сохранять силы, но и «Фиорентина» сейчас хорошо играет. Не стоит забывать, что Кубок есть Кубок», — сказал Непомнящий.



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