«Интер» — «Фиорентина»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Фиорентина».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.
«Интересная ситуация сложилась с этими командами. Например, «Интер» в каком-то смысле не может быть теперь конкурентом в борьбе за чемпионство, про это говорят как наши обозреватели, так и итальянские журналисты. А вот побороться команде в Лиге Европы возможно. Поэтому на первый взгляд фаворитом является «Интер», но «Фиорентина» последние четыре игры провела без поражений, команда набирает обороты, поэтому я склонен отдавать предпочтение в этой кубковой паре именно «Фиорентине».
Эти команды не очень много забивают друг другу, поэтому и эта игра будет носить упорный характер. Учитывая, что вести борьбу за чемпионство в Серии А «Интеру» будет очень тяжело, мотивация в кубковом матче также будет присутствовать и у хозяев. В домашней игре вряд ли «Интер» будет сохранять силы, но и «Фиорентина» сейчас хорошо играет. Не стоит забывать, что Кубок есть Кубок», — сказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 января 2020
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 января 2020
-
22:08
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
00:00
- 27 января 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
10:41
-
10:00