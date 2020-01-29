«Сарагоса» – «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Сарагоса» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» в один мяч за 4.10.



«Сарагоса» имеет достаточно неплохие результаты в Сегунде (четвёртое место). Вообще, исторически это очень сильная команда, она традиционно хорошо играет в Кубке и периодически доходит довольно далеко. А тут ещё и мадридский «Реал» приезжает – аншлаг обеспечен!



У «сливочных» возможна ротация, например, Родриго или Винисиус могут получить свой шанс. Посмотрим, примет ли участие в игре Бензема, который много пропустил из-за травмы. Состав у «Реала» такой, что там наберётся на две команды, единственное – проблема в атаке, в последнее время забивается не так много мячей.



Будет дико интересная игра, хозяева настроены биться, а болельщики неистово поддерживать свою команду. Но минимальное преимущество я отдам всё же гостям, класс есть класс», — сказал Гратакос.



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