«Милан» — «Бавария»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Милан» — «Бавария».



Ставка: победа «Милана» минимум в 8 очков за 1.84.



«В первом круге в Мюнхене победу одержала «Бавария» — 78:64. Счёт личных встреч в рамках Евролиги — 3-2 в пользу немецкого клуба.



«Милан» идёт восьмым, 10 побед и 11 поражений. Средняя разница забитых и пропущенных — 76,7-79,0. Команда тренера Этторе Мессины делает в среднем 34,3 подбора и 15,4 передачи. В стартовом составе на паркет обычно выходят: разыгрывающий Серхио Родригес, атакующий защитник Майкл Ролл, лёгкий форвард Владимир Мицов, мощный форвард Луис Скола, центровой Калеб Тарчевски.



На сегодняшний день травмированы лёгкий форвард Джефф Брукс и атакующий защитник Рикардо Мораскини. В «Милане» появился интересный новичок — защитник Кифер Сайкс. Есть ещё и опытные защитники Неманья Недович, Амадео Делла Валле и Андреа Чинчарини. У Мессины будут проблемы с заменами форвардов. Можно предположить, что «Милан» большую часть времени будет играть маленькой пятёркой. Но в центре практически равноценная замена в лице Артураса Гудайтиса, за спиной которого ещё и Пол Билига. В матче с «Баварией» самым важным фактором будет борьба на щитах.



«Бавария» замыкает таблицу — 18-е место, 7 побед и 14 поражений. Средняя разница — 75,0-83,1. Команда нового главного тренера Оливера Костича делает в среднем за матч 31,2 подбора и 16,6 передачи. В старте обычно выходят: разыгрывающий Маодо Ло, атакующий защитник Нихад Дедович, лёгкий форвард Владимир Лучич, мощный форвард Данило Бартель и центровой Грег Монро. Очень мощная пятёрка с огромным преимуществом в росте и физической силе над стартерами «Милана». У Костича есть качественные замены: атакующий защитник Петтери Копонен, лёгкие нападающие Джошуа Уэстис и Пауль Ципзер, мощный форвард Маттиас Лессор и центровой Леон Радошевич. Нет равноценной замены только у Ло», — сказал Гомельский.



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