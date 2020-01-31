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Гарбинье Мугуруса — София Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на матч финала Australian Open

Гарбинье Мугуруса — София Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на матч финала Australian Open
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса — София Кенин в финале Australian Open 2020.

Ставка: победа Мугурусы в двух сетах за 2.30.

«В женском финале Гарбинье Мугуруса сыграет с Софией Кенин. Мугуруса — прекрасная теннисистка, знает, как выигрывать «шлемы».

Кенин — неожиданный игрок, воспользовалась просто сказочной сеткой. Нельзя сказать, что в полуфинале она вообще не играла. В соперниках была Барти, прилично смотрелась. Кенин сыграла качественно. В какой-то момент играла надёжно, где-то атаковала. София — молодец, прибавила на этом турнире.

Но ещё больше прибавила Мугуруса. В начале турнира казалось, что она снимется — была простывшей. Медленно, очень медленно раскачивалась Мугуруса. В итоге раскачалась и добралась до финала, сыграв просто блестяще в последних трёх матчах. Хотя нет предела совершенству. Мугуруса может ещё улучшить свою игру. Статистика выступлений в финалах свидетельствует, что она достаточно легко выигрывала.

Думаю, она и здесь выиграет, причём в двух сетах, и возьмёт титул».

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