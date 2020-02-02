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«Милан» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 2 февраля

«Милан» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 2 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Милан» — «Верона».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.

«При Златане «Милан» стал удивительно обыгрывать всех подряд, команда набирает много очков. И понятно, что «эффект Златана» сработал для россонери.

«Верона» — команда организованная, но не самая сильная. Поэтому я уверен, что нас ждёт сценарий с победой «Милана». Во всяком случае так должно быть.

Другое дело, как она будет добыта. Думаю, что могут быть разнообразные варианты, но мне кажется, что будет не самый результативный матч. «Милан» в принципе так и играет в последнее время — в низовой футбол. Поэтому я ставлю на ТМ 2.5 гола».

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