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«Удинезе» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А 2 февраля

«Удинезе» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А 2 февраля
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Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Удинезе» — «Интер».

Ставка: ИТБ 3.5 гола «Интера» за 8.47.

«Интер» не сумел выиграть три матча подряд — все ничьи. Это, конечно, неприятная история. Но в Милан наконец-то перебрались Эриксен и Янг, теперь у «Интера» очень качественная полузащита.

Что касается «Удинезе», то в этой команде часто меняются тренеры. У неё нет пока организации игры, и это большая проблема.

Даже с учётом того, что матч выездной, думаю, «Интер» запишет в копилку три очка плюс забьёт немало. Можно рискнуть и поставить на индивидуальный тотал миланцев больше 3,5 гола».

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