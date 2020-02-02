«Удинезе» — «Интер»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Италии 2 февраля

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Удинезе» — «Интер» в чемпионате Италии.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Думаю, «Интер» в этой встрече — фаворит. Да, в последних матчах «Интер» сыграл вничью и тем самым потерял очки и лидерство в чемпионате. Но «Интеру» надо побеждать, чтобы сохранять шансы на чемпионство и продолжить борьбу с «Ювентусом» за первое место. «Интер» в это трансферное окно уже подписал несколько хороших игроков, это должно пойти на пользу команде после небольшого спада.



Оборона «Интера» сейчас играет нестабильно, и нет уверенности в том, что команда из Милана не пропустит. Но забивать они должны. Как мне кажется, игра будет малорезультативной, но забить могут обе команды».



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