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«Аякс» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата Нидерландов

«Аякс» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата Нидерландов
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ.

Ставка: победа «Аякса» и обе забьют за 2.60.

«Оборона «Аякса» часто допускает ошибки, в национальном первенстве подопечные Эрика тен Хага не играли на ноль с 10 ноября, то есть уже семь туров. Причём дело даже не столько в защитниках и вратаре, сколько в опорной зоне и переходе из атаки в оборону. «Аякс» крайне уязвим при контратаках.

Вроде у ПСВ есть все шансы зацепить очки, вот только у клуба из Эйндховена проблем в разы больше. Не помогла даже смена тренера: Марк ван Боммел ушёл ещё в середине декабря, но лучше не стало. Занявшего пост Эрнеста Фабера критикуют за трусливый футбол и нестабильность, что только добавляет коллективу нервозности. Удалений и карточек становится всё больше.

Выйти в весеннюю стадию еврокубков не получилось, так ещё и на внутренней арене дела складываются кошмарно. 10 дней назад красно-белые умудрились вылететь из Кубка Нидерландов, проиграв команде из второго дивизиона (0:2 в матче с «Бредой»), а в чемпионате мечтать приходится разве что о третьем месте.

На данный момент ПСВ занимает пятую строчку в турнирной таблице, но отставание от топ-2 составляет 11 очков. То есть вполне вероятен расклад, при котором придётся играть плей-офф за путёвку в Лигу Европы. В нём принимают участие команды, занявшие пятое-восьмое места по итогам двух кругов.

Клуб из Эйндховена сыграл на ноль лишь в одном из 12 предыдущих матчей Эредевизии. Шансы зацепить очки в Амстердаме кажутся скромными даже с учётом проблем соперника. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.60 и П1 + тотал больше 2.5 мяча, на этот вариант букмекеры дают коэффициент 1.87».

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ПСВ переживает непростые времена: вылет из Кубка от клуба второго дивизиона, пятое место в чемпионате.
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