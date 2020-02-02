Эксперты оценили шансы Смолова сделать хет-трик за «Сельту» в сезоне-2019/2020

30 января 2020 года «Сельта» объявила о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» на правах аренды. По информации «Чемпионата», «Сельта» заплатит «Локомотиву» € 600 тыс. за аренду российского нападающего. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.

Букмекерские конторы выставили линию на успехи Смолова в «Сельте» в сезоне-2019/2020. Хет-трик Фёдора оценивается аналитиками коэффициентом 30.00, что соответствует примерно 3-процентной вероятности. На обратный исход ставки не принимаются.

Поставить на дубль Смолова в букмекерских конторах можно за 5.80 (16%). Если Фёдор не сумеет забить за «Сельту» два гола в одном из матчей сезона-2019/2020, то сыграет коэффициент 1.10 (84%).

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