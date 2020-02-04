«Гранада» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/2020«Гранада» – «Валенсия».



Ставка: «Валенсия» победит в один мяч за 4.25.



«Гранада» в этом сезоне выступает очень солидно и имеет уже 30 очков. Для меня это стало приятной неожиданностью. Выход в четвертьфинал Кубка доказывает их силу на этом отрезке. Естественно, с «Валенсией» просто не будет.



«Летучие мыши» поднялись на пятую строчку в чемпионате, у них есть прекрасный шанс во всех турнирах: в ⅛ Лиги чемпионов они сыграют против «Аталанты», а за выход в полуфинал «Копа Дель Рей» поспорят с «Гранадой», при всём уважении к этим командам, жребий у валенсийцев мог быть и хуже.



В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно, к тому же «Гранада» играет дома, это добавит им уверенности в своих силах, но всё же «Валенсия» является для меня более классной и опытной командой», — сказал Гратакос.



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