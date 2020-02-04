«Реал» — «Баскония»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Реал» — «Баскония».



Ставка: победа «Реала» минимум в 14 очков за 2.42.



«В первом круге 19 декабря в Витории победил «Реал» — 77:55. «Реал» делит 2-4-е места, 16 побед и 6 поражений. Команда тренера Пабло Ласо набирает в среднем 83,8 очка, пропускает 77,5, делает 37 подборов и 19 передач. Вернулся после травмы основной мощный форвард Энтони Рэндольф, и «Реал» в предыдущем туре победил «Маккаби» в гостях. Стартовый состав обычно выглядит так: разыгрывающий Факундо Кампаццо, атакующий защитник Джеффри Тэйлор, легкий форвард Габриэль Дек, мощный форвард Энтони Рэндольф и центровой Вальтер Таварес.



С ротацией у «Реала» большой порядок. На паркет могут выйти защитники Фабьен Козер, Серхио Льюль, Джейси Кэрролл и Николас Лапровиттола (под вопросом). Опытный Руди Фернандес закрывает сразу 2 позиции — 2-го и 3-го номеров. Нападающие Трей Томпкинс и Фелипе Рейес готовы усилить игру в краске. А вторым центровым является Джордан Мики. Быстрый переход от обороны к атаке при превосходстве на подборах — фирменный знак «Реала».



«Баскония» испытывает трудности из-за обилия травмированных игроков. Точно не смогут выйти на площадку разыгрывающие Джейсон Грэйнджер и Лука Вильдоса, нападающий Патрисио Гарино. Под вопросом участие в матче разыгрывающего Пьеррии Хенри. «Баскония» подписала двух новых защитников — Семаджа Кристона и Зорана Драгича. Трудно сказать, какой будет стартовый состав у тренера Душко Ивановича. Предполагаю, что на площадку выйдут: разыгрывающий Кристон, атакующий защитник Ник Стаускас, легкий форвард Шэйвон Шилдс, мощный форвард Торнике Шенгелия, центровой Майкл Эрик. Качественные замены — атакующий защитник Мэтт Дженнинг, нападающий Акилле Полонаро, центровые Юссуффа Фалль и Илимане Диоп. Появится ли Драгич, можно только гадать», — сказал Гомельский.



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