«Партизан» – «Ростов»: прогноз Павла Занозина на матч товарищеского турнира в Дохе

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер «Партизан» – «Ростов».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Во втором туре «Ростов» сразится с сербским «Партизаном». Обе команды уже провели по одной встрече на турнире. Результаты стартовых матчей команд были разными. Сербская команда в серии пенальти одолела «Локомотив» Юрия Семина. «Ростов» же уступил «Спартаку» Доменико Тедеско — 1:2.
По ходу этого турнира мы видим, что оба соперника находятся в довольно неплохой форме. Команда Валерия Карпина набирает форму, как водится, через матчи. В противостоянии с красно-белыми ростовчане показали вполне зрелую игру на чужой половине поля.
У «Партизана» хорошо себя показал отлично нам знакомый Зоран Тошич, который забил «Локомотиву». Мне кажется, что обе команды захотят продемонстрировать атакующий потенциал. Именно поэтому и ставлю на вполне приличный вариант — обе команды забьют за коэффициент 1.75», — сказал Занозин.
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