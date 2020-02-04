«Оскар-2020»: когда будет трансляция церемонии вручения, прогнозы и ставки

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде. В России церемонию в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko, вручение кинопремии начнется в 4:00 мск 10 февраля. В записи трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, фаворит «Оскара-2020» в номинации «Лучший фильм» — «1917». Это картина о двух солдатах, получивших практически невыполнимое задание в ходе Первой мировой войны. Поставить на победу этой картины в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.37. Это примерно 51% вероятности.
К фаворитам аналитики относят также южнокорейский фильм «Паразиты» (коэффициент 3.60, 21% вероятности) и лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (4.70, 15%). Кроме того, в числе номинантов психологический триллер «Джокер» (11.00, 6%), драма Мартина Скорсезе «Ирландец» (25.00, 2.2%), трагикомедия «Брачная история» (25.00, 2.2%), лента «Кролик Джоджо» (40.00, 1.4%), картина «Форд против Феррари» (100.00, 0.6%) и исторический фильм «Маленькие женщины» (100.00, 0.6%).
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