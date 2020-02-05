«Лацио» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Лацио» — «Верона».



Ставка: «Лацио» забьёт минимум 3 гола за 2.34.



«Важнейший матч для «Лацио». Римляне неожиданно могут превратиться в одного из фаворитов всего чемпионата. Ну или в команду, которая может быть фаворитом в борьбе с «Ювентусом».



На данный момент у «Лацио» прекрасные шансы обогнать в таблице «Интер». Я думаю, что команда этим шансом воспользуется, тем более что матч домашний, с «Вероной».



«Верона» — одна из самых неприметных команд чемпионата. И я бы поставил на индивидуальный тотал «Лацио» больше 2.5 гола», — сказал Арустамян.



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