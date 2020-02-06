«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 4.60.



«Для «Реала Сосьедад» Кубок Испании — важный турнир, потому что есть шанс выиграть трофей. Но он также важен и для мадридского «Реала», потому что в полуфинале можно встретиться с «Барселоной». Это очень интересный турнир, так как всегда есть шанс записать себе сезон в актив, если выиграть Кубок Испании. А для «Реала» и «Барселоны» победа в нём, чемпионате и Лиге чемпионов делает сезон просто отличным.



Будет интересный матч, так как в этом сезоне у басков есть интересные квалифицированные игроки, команда играет через передачи, будет интересно посмотреть, как «Реал Сосьедад» сыграет на «Сантьяго Бернабеу». Там всегда тяжело играть.



Посмотрим, какой состав выберет «Реал Мадрид». Если выйдут пять полузащитников, то хозяева будут много контролировать мяч. Но если «Реал» будет больше атаковать флангами, то, как по мне, это более опасно. Очень многое решится при стандартных положениях.



Встречаются две хорошие команды. Конечно, у мадридского «Реала» больше шансов, потому что он играет дома, игроки индивидуально сильнее, но «Реал Сосьедад» хорошо действует коллективно.



Мой прогноз – ничья и обе забьют», — сказал Гратакос.



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