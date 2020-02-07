Эксперты: клуб из зоны «Восток» ПФЛ вряд ли пойдёт в ФНЛ в сезоне-2020/2021

Уже четыре сезона подряд победители зоны «Восток» ПФЛ отказываются от повышения в классе. Причина простая — бюджета клубов не хватает на выступления в ФНЛ. Букмекеры принимают ставки на то, появится ли чемпион восточной зоны во втором по силе российском дивизионе в следующем сезоне.



Сделать ставку на то, что победитель «Востока» сыграет в ФНЛ в сезоне-2020/2021, можно с коэффициентом 3.55. Это примерно 23% вероятности. Поставить на то, что чемпион восточной зоны откажется от повышения в классе в очередной раз, можно за 1.25 (77%).



Сейчас в чемпионате лидирует «Иртыш» из Омска. После 11 матчей у него в активе 29 очков.



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