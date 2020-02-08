«Атлетико Мадрид» — «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» — «Гранада».



Ставка: точный счёт 2:0 за 4.45.



«Гранада» для меня является открытием сезона, сейчас в их активе 30 очков, а положение в таблице более чем комфортное. Кроме того, они вышли в полуфинал Кубка Испании. Это историческое событие для клуба, болельщиков и всех, кто причастен к команде.



У «Атлетико» сейчас не всё в порядке с атмосферой внутри коллектива, но в домашнем матче им необходимо побеждать. Скоро игра в Лиге чемпионов с «Ливерпулем», поэтому нужно подготовиться и подойти к противостоянию с максимально хорошим настроем.



Хозяева будут контролировать ход игры, владеть мячом и пытаться найти слабые места у гостей. Если пойдёт игра у лидеров «Атлетико», то шансов у «Гранады» останется не так много. Я рискну и возьму ставку на точный счёт».



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