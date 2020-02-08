«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Романа Гутцайта на матч 26-го тура чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1.5 голов за 1.87.



«Расклад сил в этом поединке вполне предсказуем. После назначения Карло Анчелотти, его команда проиграла всего лишь один раз в чемпионате. Это выглядит вполне неплохо. Кроме того, с “Эвертоном” произошло крайне счастливое событие в прошлом туре: они проигрывали “Уотфорду” со счётом 0:2, но в итоге сумели добиться победы. Стоит отметить, что доигрывали матч ливерпульцы в меньшинстве. Отыгрался “Эвертон” так же, как и упустил победу с “Ньюкаслом”. В концовке одного из таймов они забили два мяча в ворота своих соперников.



Теперь “Эвертон” принимает “Кристал Пэлас”. Гости не играют на ноль с начала декабря, хоть это и очень упорная команда. И вообще коллектив Роя Ходжсона переживает не самые лучшие времена. Уже пошли слухи о том, что главный тренер находится под угрозой отставки, ради чего хотят возобновить интерес к Фёдору Чалову. Как пишут британские СМИ, именно Рой Ходжсон хотел видеть в своем составе российского нападающего, но руководство не готово выложить круглую сумму на стол ЦСКА.



У гостей действительно есть проблемы в атакующей линии, поэтому рассчитывать на гол с их стороны не приходится. Мне кажется, что если голы и будут, то точно от ног хозяев. Думаю, что в этой игре может зайти индивидуальный тотал “Эвертона” больше 1.5 голов. К счастью, “Эвертон” — это не “Барселона”, поэтому на этот исход букмекеры точно не разочаруют коэффициентом 1.87».