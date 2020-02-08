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«Атлетико Мадрид» — «Гранада»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

«Атлетико Мадрид» — «Гранада»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» — «Гранада».

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 за 1.77.

«Атлетико Мадрид» достаточно неожиданно вываливается из четвёрки. Сезон для них складывается противоречиво. Главная звезда Жоау Феликс находится сейчас под особым наблюдением — за него заплатили много денег, но пока он не забивает. Про Феликса шутят, что он забивает меньше, чем защитник Варан, а голевых передач отдаёт меньше, чем вратарь Тер Штеген. Это проблема.

Давайте посмотрим, с кем играет «Атлетико Мадрид». Мы же с вами не пытаемся решить глобальную проблему, мы пытаемся поймать хорошую ставку. Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 в матче с «Гранадой», на мой взгляд, вполне может сыграть.

«Атлетико», безусловно, нужен нападающий, и они будут его искать. Уже ищут. Однако даже в нынешней системе «Атлетико» вполне может дома «Гранаду» обыграть. Я в этом почти не сомневаюсь. Тем более что «Гранада» почти во всех матчах пропускает. Отсюда моя логика: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 с коэффициентом 1.77».

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