«Фиорентина» — «Аталанта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Фиорентина» — «Аталанта».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.



«С «Аталантой» сейчас творится что-то непонятное: команда так лихо шла, но сейчас начала оступаться, поэтому на них трудно ставить. «Фиорентина» сейчас выглядит ниже своего потенциала, от них в любой момент можно ждать изменения ситуации.



Сейчас для меня небольшой фаворит «Аталанта», но настораживает, что они играют очень нестабильно, могут выиграть 7:0 в гостях у «Торино», а потом дома сыграть вничью с «Дженоа» (2:2). Против таких команд, как «Фиорентина», подопечные Джана Пьеро Гасперини должны набирать очки. В этом матче они могут рассчитывать на успех.



Большинство матчей «Аталанты» в этом сезоне результативные, и в этом команды могут забить больше двух мячей. «Фиорентина» дома должна забить как минимум один мяч, а «Аталанта» регулярно забивает. И сейчас жду от них хорошей игры в атаке.



У «Аталанты» случился спад, и сейчас нужно из него выходить. Обычно команды переболеют и приходят в себя. У любой команды случается спад в ходе сезона, потому что дистанция длинная, трудно продержаться на одном уровне весь чемпионат. Верю, что «Аталанта» постарается преодолеть спад и ещё поборется в этом сезоне за место в Лиге чемпионов».



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