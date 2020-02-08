«Спартак» — «Партизан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч товарищеского турнира в Катаре

Известный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Спартак» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.



Ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.83.



«Спартак» — «Партизан» — важный матч для «Партизана», это наиболее мотивированная команда на этом турнире, так говорят тренер и футболисты.



«Спартак» ищет свою игру, не всегда выглядит организованно, хотя очевидно, что Тедеско уже нащупал правильные сочетания в команде. Конечно, многие преподносят этот матч как дерби: «Партизан» — этакий ЦСКА, а «Спартак» — это «Спартак», поэтому будет заруба. Не думаю, что будет нечто подобное, но «Партизан» постарается выиграть и показать свои лучшие качества.



Думаю, «Спартак» продолжит экспериментировать с составом, с моделью игры, поэтому обязательно будут голы. Мой прогноз – тотал больше 2,5. Думаю, это вполне реальная ставка».



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