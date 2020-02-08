«Спартак» — «Партизан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч товарищеского турнира в Катаре

Известный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Спартак» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.
Ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.83.
«Спартак» — «Партизан» — важный матч для «Партизана», это наиболее мотивированная команда на этом турнире, так говорят тренер и футболисты.
«Спартак» ищет свою игру, не всегда выглядит организованно, хотя очевидно, что Тедеско уже нащупал правильные сочетания в команде. Конечно, многие преподносят этот матч как дерби: «Партизан» — этакий ЦСКА, а «Спартак» — это «Спартак», поэтому будет заруба. Не думаю, что будет нечто подобное, но «Партизан» постарается выиграть и показать свои лучшие качества.
Думаю, «Спартак» продолжит экспериментировать с составом, с моделью игры, поэтому обязательно будут голы. Мой прогноз – тотал больше 2,5. Думаю, это вполне реальная ставка».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 февраля 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 7 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 6 февраля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00