«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ в Ливерпуле

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80, победа «Эвертона» за 1.65.



«Мне кажется, матч будет низовым. Почему? «Кристал Пэлас» испытывает традиционные проблемы с нападающими. В атаке команда играет хуже, чем многие от неё ожидали на протяжении всего сезона.



В двух последних домашних играх «Кристал Пэлас» не смог забить ни «Саутгемптону» (0:2), ни «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Поэтому и результат этих матчей был обескураживающим.



«Эвертон» понемногу улучшает свои позиции в чемпионате. Сказывается приход Карло Анчелотти. Да, в последних матчах «Кристал Пэлас» не проигрывает на выезде, но мне кажется, что сейчас самое время это сделать.



Я предлагаю поставить на победу «Эвертона». Да, коэффициент невысокий, но это верная ставка. Мне кажется также, что «Кристал Пэлас» не забьёт — команда не может отличиться в трёх последних очных играх. Ещё я бы поставил на то, что матч окажется низовым. Да, «Эвертон» в последних играх стал регулярного забивать. Однако, я думаю, в этой встрече забить три мяча «ирискам» не удастся».