«Брайтон» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд».



Ставка: обе забьют за 1.75, ничья за 3.40.



«У этого противостояния удивительная статистика в последнее время: забивает в лучшем случае только одна из этих команд. Или как минимум одна не забивает.



Сейчас «Брайтон» скатился едва ли не на дно турнирной таблицы, команда давно не выигрывала. «Уотфорд» в последнее время тоже забарахлил, хотя перед этим смотрелся довольно неплохо.



Думаю, в этом матче надо ставить на то, что «Брайтон» не выиграет. Вторая ставка, если хотите более конкретно, — ничья: «Уотфорд» хоть и проиграл два последних матчах, но создавал в них опасные моменты. Главное, команда старается забивать. Получается это достаточно часто, как и у «Брайтона». Поэтому последняя ставка — обе команды забьют».