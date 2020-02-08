Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Брайтон» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд».

Ставка: обе забьют за 1.75, ничья за 3.40.

«У этого противостояния удивительная статистика в последнее время: забивает в лучшем случае только одна из этих команд. Или как минимум одна не забивает.

Сейчас «Брайтон» скатился едва ли не на дно турнирной таблицы, команда давно не выигрывала. «Уотфорд» в последнее время тоже забарахлил, хотя перед этим смотрелся довольно неплохо.

Думаю, в этом матче надо ставить на то, что «Брайтон» не выиграет. Вторая ставка, если хотите более конкретно, — ничья: «Уотфорд» хоть и проиграл два последних матчах, но создавал в них опасные моменты. Главное, команда старается забивать. Получается это достаточно часто, как и у «Брайтона». Поэтому последняя ставка — обе команды забьют».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020