«Бостон» — «Аризона»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч НХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Аризона».
Ставка: «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы за 1.60.
«Бостон» начинает набирать обороты после некого спада и выходит на уровень начала сезона. До плей-офф ещё далеко, поэтому «Бостон» не будет форсировать события. Тем не менее ставлю именно на «Бостон».
У «Аризоны» в последних матчах не очень хорошо с заброшенными шайбами. А в последних 10–11 матчах у команды много проигрышей. Победа в матче с «Эдмонтоном» не должна вводить в заблуждение, поскольку у «Ойлерз» сейчас спад.
С другой стороны, оборона «Аризоны» достаточно хороша, но хватит ли ее, чтобы остановить «Бостон»? Не просто так «Аризона» перед дедлайном ищет варианты для усиления. Пока усиления в атаке нет, поэтому в этой встрече «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 февраля 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 7 февраля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00