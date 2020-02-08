«Бостон» — «Аризона»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч НХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Аризона».



Ставка: «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы за 1.60.



«Бостон» начинает набирать обороты после некого спада и выходит на уровень начала сезона. До плей-офф ещё далеко, поэтому «Бостон» не будет форсировать события. Тем не менее ставлю именно на «Бостон».



У «Аризоны» в последних матчах не очень хорошо с заброшенными шайбами. А в последних 10–11 матчах у команды много проигрышей. Победа в матче с «Эдмонтоном» не должна вводить в заблуждение, поскольку у «Ойлерз» сейчас спад.



С другой стороны, оборона «Аризоны» достаточно хороша, но хватит ли ее, чтобы остановить «Бостон»? Не просто так «Аризона» перед дедлайном ищет варианты для усиления. Пока усиления в атаке нет, поэтому в этой встрече «Бостон» не проиграет и забросит больше 2,5 шайбы».



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