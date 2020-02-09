«Наполи» — «Лечче»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Наполи» — «Лечче».



Ставка: ИТБ 2.5 мяча «Наполи» за 1.75.



«Гаттузо начал выигрывать, у Гаттузо многое получается, Гаттузо хорош с точки зрения мотивации футболистов в последних играх. Я думаю, что проблемы обыграть «Лечче» не будет, хотя это и довольно принципиальный соперник для неаполитанцев: тоже южная команда, тоже умеющая неплохо играть на эмоциях.



Но мне кажется, что в этом матче «Наполи» добудет победу, причём крупную — команда должна порадовать болельщиков. Я бы поставил на индивидуальный тотал неаполитанцев больше 2.5 мяча. Мне кажется, «Наполи» раззабивался, разыгрался, и эта серия продолжится в матче с «Лечче».



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