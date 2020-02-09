«Наполи» — «Лечче»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Наполи» — «Лечче».
Ставка: ИТБ 2.5 мяча «Наполи» за 1.75.
«Гаттузо начал выигрывать, у Гаттузо многое получается, Гаттузо хорош с точки зрения мотивации футболистов в последних играх. Я думаю, что проблемы обыграть «Лечче» не будет, хотя это и довольно принципиальный соперник для неаполитанцев: тоже южная команда, тоже умеющая неплохо играть на эмоциях.
Но мне кажется, что в этом матче «Наполи» добудет победу, причём крупную — команда должна порадовать болельщиков. Я бы поставил на индивидуальный тотал неаполитанцев больше 2.5 мяча. Мне кажется, «Наполи» раззабивался, разыгрался, и эта серия продолжится в матче с «Лечче».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 9 февраля 2020
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:00
- 8 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15