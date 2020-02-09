«Интер» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А 9 февраля

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Милан».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80, победа «Интера» за 1.98.



«Милан» с приходом Златана неожиданно воскрес, команда играет всё лучше, побеждает. Дебютировал Даниэле Мальдини — третий из династии Мальдини.



«Интер» в погоне за «Ювентусом» терял очки, но приобрёл Эриксона. Выздоровели травмированные футболисты, поэтому у Конте сейчас цель — догнать и обогнать «Ювентус».



Что касается конкретного матча, то дерби — это всегда специфическая игра. «Интер» в последние годы играет намного лучше «Милана» в дерби, поэтому он остаётся фаворитом. «Милан» при всех тех плюсах, о которых я сказал, очень мало забивает, если брать сезон в целом. Мне кажется, что он постарается от этого плясать и сыграть надёжно в обороне и что-то забить впереди. Думаю, что будет тяжёлая игра и тотал меньше 2,5.



Если вы думаете о победителе этого матча, то я бы сделал прогноз в пользу «Интера». Он сильнее, солиднее и мощнее, что сыграет свою роль».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Лукаку выйдут на первый план в дерби «Нерадзурри» сильнее, но с большой долей вероятности обойдутся без Самира Хандановича.