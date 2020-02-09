«Интер» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч итальянской Серии А 9 февраля

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 23-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Милан».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80, победа «Интера» за 1.98.
«Милан» с приходом Златана неожиданно воскрес, команда играет всё лучше, побеждает. Дебютировал Даниэле Мальдини — третий из династии Мальдини.
«Интер» в погоне за «Ювентусом» терял очки, но приобрёл Эриксона. Выздоровели травмированные футболисты, поэтому у Конте сейчас цель — догнать и обогнать «Ювентус».
Что касается конкретного матча, то дерби — это всегда специфическая игра. «Интер» в последние годы играет намного лучше «Милана» в дерби, поэтому он остаётся фаворитом. «Милан» при всех тех плюсах, о которых я сказал, очень мало забивает, если брать сезон в целом. Мне кажется, что он постарается от этого плясать и сыграть надёжно в обороне и что-то забить впереди. Думаю, что будет тяжёлая игра и тотал меньше 2,5.
Если вы думаете о победителе этого матча, то я бы сделал прогноз в пользу «Интера». Он сильнее, солиднее и мощнее, что сыграет свою роль».
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