«Бетис» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.75.
«Предстоит непростой матч для обеих команд: «Барселона» проиграла Бильбао в Кубке Испании, атмосфера в команде напряжена, травмированы Суарес, Дембеле, Видаль, нет новых форвардов, не хватает разнообразия впереди.
«Бетис» привык играть в атакующий футбол, с контролем мяча, большим количеством передач. Интересно, как они будут действовать против сине-гранатовых. У них в составе есть Иглесиас, Фекир, Каналес. Все они способны доставить немало проблем защите «Барселоны».
Думаю, что «Барса» не проиграет второй матч подряд. Они могут воспользоваться стилем соперника и победить в голевом матче».
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