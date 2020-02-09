Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура чемпионата Испании

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 23-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.75.

«Предстоит непростой матч для обеих команд: «Барселона» проиграла Бильбао в Кубке Испании, атмосфера в команде напряжена, травмированы Суарес, Дембеле, Видаль, нет новых форвардов, не хватает разнообразия впереди.

«Бетис» привык играть в атакующий футбол, с контролем мяча, большим количеством передач. Интересно, как они будут действовать против сине-гранатовых. У них в составе есть Иглесиас, Фекир, Каналес. Все они способны доставить немало проблем защите «Барселоны».

Думаю, что «Барса» не проиграет второй матч подряд. Они могут воспользоваться стилем соперника и победить в голевом матче».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020