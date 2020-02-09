«Интер» — «Милан»: во сколько начало дерби, где смотреть матч Серии А, прогноз и ставки

В матче 23-го тура чемпионата Италии 9 февраля «Интер» примет «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск. Игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Прогноз «Чемпионата»: «Интер» не проиграет + обе забьют за 2.22.
Подопечные Антонио Конте справедливо идут фаворитами. Даже в ходе беспроигрышной серии «Милан» не обыгрывал по-настоящему опасных соперников, а потому переоценивать значимость взлёта россонери не стоит. Календарь оказался откровенно курортным: «Сампдория», «Кальяри», «Удинезе», «Брешия» и «Верона».
В матче первого круга «Интер» разнёс принципиального соперника в пух и прах. Счёт оказался приличным (2:0), но по качеству футбола и количеству моментов преимущество было громадным. От разгрома тогда спас только Джанлуиджи Доннарумма. С тех пор «Милан» прибавил, но поставить команды в один ряд по-прежнему нельзя.
Основной шанс гостей — дисквалификация Лаутаро Мартинеса и подвешенное состояние Самира Хандановича. Опытнейший голкипер намерен принять участие в дерби, несмотря на трещину в пальце руки. Итоговое решение будет принято ближе к матчу. Даниэле Паделли — достойный вратарь, который неплохо смотрелся в «Торино», но словенцу он сильно уступает.
Раз так, шансы отличиться у «Милана» наверняка возникнут, благо хозяева в пяти предыдущих встречах Серии А сыграли на ноль лишь однажды (2:0 с «Удинезе»). На наш взгляд, вариант «обе забьют» за 1.82 достоин внимания. Можно даже попробовать поднять коэффициент и взять 1Х + обе забьют за коэффициент 2.22.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 9 февраля 2020
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:00
- 8 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15