Букмекеры: Дэвид и Виктория Бекхэм не разведутся в 2020 году

Английская желтая пресса накаляет слухи о том, что в семействе Бекхэмов всё неладно. Виктория свела татуировки, посвящённые мужу. Кроме того якобы во взломанной почте Дэвида нашлись бумаги, свидетельствующие о грядущем бракоразводном процессе. Букмекеры принимают ставки на расторжение брака звёздной пары в 2020 году.



По оценкам аналитиков, чета Бекхэмов, скорее всего, сможет сохранить брак в 2020 году. Поставить на то, что развод оформят до 31 декабря, можно с коэффициентом 8.40. Это примерно 11% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 1.04 (89%).



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