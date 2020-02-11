«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».
Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.75.
«Автомобилист» проиграл 3 из 5 последних матчей, много пропускал в свои ворота. Я думаю, что сейчас, в матче против одного из лидеров, «Автомобилист» не сможет сильно улучшить свою игру. Правда, вполне вероятно, что у хозяев состоится возвращение в ворота основного голкипера Якуба Коваржа. У екатеринбургской команды многое зависит от вратаря. Если он хорошо играет, то тогда шансы на победу у неё повышаются. Всё-таки если Коварж и сыграет, то после повреждения он не покажет свою лучшую игру, хотя его появление на площадке улучшит игру обороны, она будет действовать увереннее.
«Барыс» сейчас очень хорошо играет, он одержал три победы кряду, в том числе над «Авангардом» и «Автомобилистом». В этой игре у «Автомобилиста» немного шансов на победу. В матче будет заброшено больше пяти шайб, и мне кажется, команды сыграют вничью (3:3), так как они сейчас примерно равны по своему уровню», — сказал Вуйтек.
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