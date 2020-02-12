«Интер» — «Наполи»: прогноз Александра Аксенова на встречу Кубка Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на 1-й матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Интер» — «Наполи».



Ставка: победа «Интера» за 2.05.



«Интер» сейчас находится в прекрасном настроении. Во-первых, удалось добиться красивой победы в миланском дерби. Во-вторых, подопечные Антонио Конте вышли на первое место в турнирной таблице. В-третьих, именно в дерби «Интер» показал игровую мощь. Вроде бы и времени до полуфинала Кубка было немного, всего пара дней, но очевидно, что у Конте настолько широк выбор игроков, что нынешний график даже в тему: ротация может быть очень кстати.



В соперниках у «Интера» клуб из Неаполя, и вот тут как раз большие сомнения по поводу нормального эмоционального состояния. Всё-таки «Наполи» в прошлом туре чемпионата Италии уступил у себя дома «Лечче». В результате — разговоры о том, что Дженнаро Гаттузо не справляется и, возможно, покинет свой пост уже после завершения нынешнего первенства. С другой стороны, предыдущая домашняя осечка благотворно повлияла на неаполитанцев: были обыграны «Ювентус» в чемпионате и «Лацио» в Кубке. Гаттузо — хороший мотиватор, а после болезненных падений это бывает важнее, чем иные аспекты тренерского мастерства.



В общем, «Наполи» наверняка навяжет оппоненту борьбу, наверняка забьёт, но всё же не верю, что «Интер» в первом матче не победит. А потому мой прогноз на матч «Интер» — «Наполи» — победа «Интера», обе забьют и будет более 2,5 мяча», — сказал Аксенов.



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«Интер» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо задаст трёпку лидеру чемпионата Италии на «Сан-Сиро» Конте наверняка проведёт ротацию перед выездным матчем с «Лацио».